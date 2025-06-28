Субсидии для пенсионеров в Полтавской области с 1 июля можно оформить через ЦНАП или онлайн.

Субсидии для пенсионеров в Полтавской области с 1 июля будут предоставляться по обновленным правилам, учитывающим как сезонность, так и индивидуальные доходы домохозяйства, сообщает Politeka.

Такую государственную помощь могут получить граждане, не способные самостоятельно возмещать расходы на жилищно-коммунальные услуги.

Согласно информации портала "Дія", жилищная субсидия – это адресная помощь, которая рассчитывается отдельно для отопительного (с 1 октября по 30 апреля) и неотапливаемого (с 1 мая по 30 сентября) периодов.

Оформить ее могут зарегистрированные жильцы, фактические арендаторы, внутренне перемещенные лица без договора аренды, а также опекуны недееспособных или несовершеннолетних без родителей.

Для получения субсидии необходимо правильно рассчитать обязательную часть платежа. Это делается по специальной формуле. Сначала исчисляется среднемесячный доход семьи. Его делят на количество членов домохозяйства, чтобы получить доход на одного человека.

Затем этот показатель делят на прожиточный минимум на одного человека, установленного на 1 января текущего года. Полученный результат делят на 2, умножают на 20% - это и есть обязательный процент платежа.

Далее размер обязательной части определяют как произведение этого процента и среднего дохода домохозяйства. Помощь назначается если плата за коммунальные услуги превышает этот обязательный платеж.

Субсидии для пенсионеров в Полтавской области с 1 июля можно оформить через ЦНАП или онлайн, в том числе с помощью портала "Дія".