Цими вихідними погода в Україні буде мінливою, адже на мешканців різних регіонів чекають і сонячні періоди, і грозові зливи, повідомляє Politeka.

Харків

У п’ятницю, 27 червня, місто потішить теплою і сухою погодою. Вранці ясно, вдень хмари, але без дощу. Температура вдень підніметься до +24°С.

У суботу, 28 числа, очікується похмурий день із грозами після обіду, у вечірню пору — дощ. До +21°С.

Неділя буде прохолоднішою: хмари протягом дня, але без опадів. До +21°С.

Київ

У столиці п’ятниця також пройде без опадів, однак небо буде вкрите хмарами, а ввечері можливі зливи.

У суботу — періодичні опади від ранку до вічірнього часу, з короткими проясненнями вдень.

У неділю небо очиститься ближче до вечора, буде сухо, до +23°С.

Львів

На заході України найменше пощастить із погодою. У п’ятницю та суботу прогнозуються потужні зливи з грозами, особливо у денні години.

У неділю буде прохолодно, переважно хмарно, але без опадів. Температура в межах +21–22°С.

Одеса

У п’ятницю — найкращі умови серед усіх міст: ясне небо та сонце, до +25°С.

У суботу вдень очікуються опади, який завершиться ближче до вечора.

Неділя почнеться похмуро, але вдень проясниться, увечері можлива злива.

Народні прикмети:

За стародавніми повір’ями, дощ 27 червня віщує ще сім тижнів негоди. 28-ме вважався днем, коли негода в домі могла розпочатися через негоду за вікном. А от 29-те в народі вшановували апостолів Петра і Павла — пращури вірили, що бджоли вранці можуть передбачити день: якщо граються — буде сонячно, товчуться — навпаки.

Плануючи вихідні, обов’язково візьміть парасолю — особливо якщо ви у Львові, Києві чи Харкові. Одеситам прогноз погоди в Україні дозволить більше гуляти, хоча дощ теж не оминатиме.

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