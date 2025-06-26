Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Украине и поведали все детали.

В эти выходные погода в Украине будет изменчивой, ведь жителей разных регионов ждут и солнечные периоды, и грозовые ливни, сообщает Politeka.

Харьков

В пятницу, 27 июня, город порадует теплой и сухой погодой. Утром ясно, днем ​​облака, но без дождя. Температура днем ​​поднимется до +24°С.

В субботу, 28 числа, ожидается пасмурный день с грозами после обеда, в вечернее время - дождь. До +21°С.

Воскресенье будет прохладнее: облака в течение дня, но без осадков. До +21°С.

Киев

В столице пятница также пройдет без осадков, однако небо будет покрыто облаками, а вечером возможны ливни.

В субботу периодические осадки с утра до вечернего времени, с короткими прояснениями днем.

В воскресенье небо очистится поближе к вечеру, будет сухо, до +23°С.

Львов

На западе Украины меньше всего повезет с погодой. В пятницу и субботу прогнозируются мощные ливни с грозами, особенно в дневные часы.

В воскресенье прохладно, преимущественно облачно, но без осадков. Температура в пределах +21–22°С.

Одесса

В пятницу лучшие условия среди всех городов: ясное небо и солнце, до +25°С.

В субботу днем ​​ожидаются осадки, которые завершятся ближе к вечеру.

Воскресенье начнется пасмурно, но днем ​​прояснится, вечером возможен ливень.

Народные приметы:

По древним поверьям, дождь 27 июня предвещает еще семь недель непогоды. 28-е считался днем, когда непогода в доме могла начаться из-за непогоды за окном. А вот 29 в народе почитали апостолов Петра и Павла — предки верили, что пчелы утром могут предсказать день: если играют — будет солнечно, толкутся — наоборот.

Планируя выходные, обязательно возьмите зонтик — особенно если вы во Львове, Киеве или Харькове прогноз погоды в Украине позволит Одесситам больше гулять, хотя дождь тоже не будет обходить.

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