Графік відключення світла у Харківській області охоплює як міські, так і сільські райони громади.

Харківобленерго оприлюднило графік відключення світла у Харківській області, передає Politeka.

Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко з посиланням на інформацію від Дергачівського РЕМ.

Згідно з даними, 26 червня у місті Дергачі та прилеглих населених пунктах тимчасово припинять електропостачання через планові ремонтні роботи на електрообладнанні.

У місті Дергачі відключення триватимуть з 9:00 до 17:00. Без електроенергії залишаться жителі вулиць Земборських, Культури, Садової, Ростислава Рибальченка, а також провулків Виноградового, Партизанів, Петропавлівського та інших.

Окремо повідомляється, що з 10:00 до 11:00 електроенергію вимкнуть на вулицях Абрикосовій, Перемоги, Залізничній, Весняній, Центральній. Також це стосуватиметься провулків Гетьманського, Завокзального, Волонтерського, Козацького й інших.

Крім того, ремонтні роботи заплановані й у населених пунктах Руська Лозова, Нове та Питомник. Тут електроенергію відключатимуть з 9:00 до 18:00.

Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та заздалегідь підготуватися до відсутності електропостачання у зазначені години. У разі потреби додаткову інформацію можна отримати у Дергачівському РЕМ або в офіційних джерелах Харківобленерго.

Графік відключення світла у Харківській області охоплює як міські, так і сільські райони громади.

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