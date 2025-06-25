График отключения света в Харьковской области включает как городские, так и сельские районы общины.

Харьковоблэнерго обнародовало график отключения света в Харьковской области, передает Politeka.

Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко со ссылкой на информацию от Дергачевского РЭС.

Согласно данным, 26 июня в городе Дергачи и близлежащих населенных пунктах временно прекратят электроснабжение из-за плановых ремонтных работ на электрооборудовании.

В городе Дергачи отключения будут продолжаться с 9:00 до 17:00. Без электроэнергии останутся жители улиц Земборских, Культуры, Садовой, Ростислава Рыбальченко, а также переулков Виноградового, Партизан, Петропавловского и других.

Отдельно сообщается, что с 10:00 до 11:00 электроэнергию выключат на улицах Абрикосовой, Победы, Железнодорожной, Весенней, Центральной. Также это касается переулков Гетманского, Завокзального, Волонтерского, Казацкого и других.

Кроме того, ремонтные работы запланированы и в населенных пунктах Русская Лозовая, Новое и Питомник. Здесь электроэнергию будут отключать с 9:00 до 18:00.

Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее подготовиться к отсутствию электроснабжения в указанные часы. В случае необходимости дополнительную информацию можно получить в Дергачевском РЭС или в официальных источниках Харьковоблэнерго.

График отключения света в Харьковской области включает как городские, так и сельские районы общины.

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