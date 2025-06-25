Графік відключення води у Харкові включає як дефекти будинкових систем, так і пошкодження на зовнішніх магістралях, повідомляє Politeka.

Так, через дефект внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання у квартирах №133–137 по бул. Гончарівському, 9 (1 під’їзд, №4), без гарячого постачання залишилися мешканці кв. №127–162. Роботи з усунення проблеми розпочалися 25 червня о 14:40, а завершення заплановано на 26 червня о 17:01. Виконавець робіт — КП «ХТМ».

На вулиці Мала Панасівська, 22/24 тимчасово припинено подачу холодної води через дефект врізання трубопроводу у кв. №76. Відключення стосується одного стояка, що охоплює чотири квартири. Завершення заплановане на 26 число о 20:01. Відповідальний — КП «Харківводоканал».

Крім того, КП «ХТМ» проводить планові роботи на зовнішніх мережах гарячого водопостачання в районі вулиці Отакара Яроша. Тимчасово без послуги залишились мешканці будинків №16-А та №16 по вул. Отакара Яроша, а також №5 та №12-А по провулку Отакара Яроша. Роботи триватимуть з 25 числа (12:41) до 27-го (20:01).

Найдовший період відключення зафіксовано на вул. Соборності України, 240 (1 під’їзд, №4). Там через відсутність доступу до квартири №208, де виник дефект у внутрішній системі ГВП, без гарячої води залишилися мешканці квартир №208, 214, 220, 226 та 232. Завершення планується 31 липня о 18:00. Виконавець — КП «ХТМ».

Графік відключення води у Харкові регулярно оновлюється на офіційних ресурсах міських служб. Мешканців закликають ставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

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