График отключения воды в Харькове включает в себя как дефекты домовых систем, так и повреждения на внешних магистралях, сообщает Politeka.

Так, из-за дефекта внутридомовой системы горячего водоснабжения в квартирах №133–137 по бул. Гончаровскому, 9 (1 подъезд, №4), без горячей поставки остались жители кв. №127-162. Работы по устранению проблемы начались 25 июня в 14.40, а завершение запланировано на 26 июня в 17.01. Производитель работ – КП «ХТМ».

На улице Малая Панасовская, 22/24 временно прекращена подача холодной воды из-за дефекта врезки трубопровода в кв. №76. Отключение касается одного стояка, охватывающего четыре квартиры. Завершение запланировано на 26 число в 20:01. Ответственный – КП «Харьковводоканал».

Кроме того, КП «ХТМ» проводит плановые работы на наружных сетях горячего водоснабжения в районе улицы Отакара Яроша. Временно без обслуживания остались жители домов № 16-А и № 16 по улице Отакара Яроша, а также № 5 и № 12-А по переулку Отакара Яроша. Работы продлятся с 25-го (12:41) по 27-е (20:01) число.

Длинный период отключения зафиксирован на ул. Соборности Украины, 240 (1 подъезд №4). Там из-за отсутствия доступа к квартире №208, где возник дефект во внутренней системе ГВС, без горячей воды остались жильцы квартир №208, 214, 220, 226 и 232. Завершение планируется 31 июля в 18:00. Исполнитель – КП «ХТМ».

График отключения воды в Харькове регулярно обновляется на официальных ресурсах городских служб. Жителей города призывают относиться с пониманием к временным неудобствам.

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