У справі, що стосується пенсії в Запоріжжі, суд розглянув позов Пенсійного фонду України (ПФУ) про стягнення переплати пенсії у сумі 41 973 гривень з жінки, яка не пройшла повторного огляду МСЕК до 1 червня 2022 року через введення воєнного стану в країні, повідомляє Politeka.

Пенсіонерка отримувала виплати по інвалідності, призначені відповідно до Закону України №1058-IV, починаючи з 3 березня 2020 року. За її пенсійною справою інвалідність була встановлена до 1 квітня 2023 року.

Відповідно до чинного законодавства, під час дії воєнного стану виплата могла продовжуватися без повторного огляду МСЕК. Пенсіонерка дійсно не пройшла повторний огляд вчасно через відсутність такої можливості. Лише 20 червня 2024 року МСЕК оглянула пенсіонерку і не визнала її особою з інвалідністю.

На підставі цього 28 червня 2024 року ПФУ отримав довідку про припинення статусу інвалідності, після чого виникла переплата за період з 1 квітня 2023 року по 30 червня 2024 року.

Судом було встановлено, що жінка не винна у тому, що не пройшла чергового огляду МСЕК в період дії воєнного стану. Виплата, яку жінка отримувала через стан здоров'я, після 1 квітня 2023 року була законною та правомірною. Суд відмовив ПФУ у задоволенні позову про стягнення переплати, зазначивши, що жінка не порушувала своїх обов’язків і не мала змоги пройти огляд через форс-мажорні обставини.

Отже, питання повернення переплати пенсії в Запоріжжі було вирішене на користь пенсіонерки, а вимоги Пенсійного фонду України визнані необґрунтованими.

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