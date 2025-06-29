По делу, касающемуся пенсии в Запорожье, суд рассмотрел иск Пенсионного фонда Украины (ПФУ) о взыскании переплаты пенсии в сумме 41 973 гривен с женщины, не прошедшей повторный осмотр МСЭК до 1 июня 2022 года из-за введения военного положения в стране, сообщает Politeka.

Пенсионерка получала выплаты по инвалидности, назначенные в соответствии с Законом Украины №1058-IV, начиная с 3 марта 2020 года. По ее пенсионному делу инвалидность была установлена ​​до 1 апреля 2023 года.

Согласно действующему законодательству, во время действия военного положения выплата могла продолжаться без повторного обзора МСЭК. Пенсионерка действительно не прошла повторный осмотр вовремя из-за отсутствия такой возможности. Лишь 20 июня 2024 года МСЭК осмотрела пенсионерку и не признала ее лицом с инвалидностью.

На основании этого 28 июня 2024 г. ПФУ получил справку о прекращении статуса инвалидности, после чего возникла переплата за период с 1 апреля 2023 года по 30 июня 2024 года.

Судом было установлено, что женщина не виновата в том, что не прошла очередной обзор МСЭК в период действия военного положения. Выплата, которую женщина получала из-за состояния здоровья, после 1 апреля 2023 года была законной и правомерной. Суд отказал ПФУ в удовлетворении иска о взыскании переплаты, отметив, что женщина не нарушала своих обязанностей и не имела возможности пройти осмотр из-за форс-мажорных обстоятельств.

Следовательно, вопрос возврата переплаты пенсии в Запорожье был решен в пользу пенсионерки, а требования Пенсионного фонда признаны необоснованными.

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