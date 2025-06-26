Конфлікт навколо отримання субсидії в Одесі перетворився на судову тяганину, тож розповідаємо про це детальніше.

Субсидія в Одесі стала причиною судового позову, коли Пенсійний фонд вимагав повернути виплачену допомогу, повідомляє Politeka.

У рішенні Саратського районного суду Одеської області від 30 травня йдеться, що субсидія в Одесі була надана жінці за період із березня до грудня 2023 року. Сума, яку ПФУ вимагав повернути, склала 7922 гривні.

Причиною стала фінансова операція, яка перевищила 50 тисяч гривень. Саме це, за версією фонду, й мало стати підставою для скасування субсидії в Одесі.

Громадянка пояснила, що доходи в неї мізерні, живе лише на пенсію, має серйозні проблеми зі здоров’ям і вже перенесла дві операції на серці. Її дочка давно мешкає окремо, хоч і була ще прописана в квартирі. З реєстрації виписалась тільки у 2024 році, вже після купівлі власного житла.

За словами матері, вона регулярно подавала документи, які підтверджували, що донька з нею фактично не живе. Жінка також зізналася, що сплатила 500 гривень після першого звернення від ПФУ. Каже, не розібралася в ситуації і просто злякалась. Але переконувала суд, що в її діях не було злих намірів або обману. Вона впевнена, що діяла чесно і відкрито.

Суд дослухався до її аргументів. Головне управління Пенсійного фонду не змогло довести, що жінка свідомо приховувала інформацію або намагалася отримати гроші неправомірно. Тож суддя постановив, що підстав повертати кошти немає.

"Оскільки з часу призначення допомоги позивач був обізнаний про те, що її донька не проживає за зареєстрованою адресою, та мав враховувати зазначені обставини при призначенні, а отже, не доведено недобросовісність відповідача", - йдеться у рішенні.

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