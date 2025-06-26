Конфликт вокруг получения субсидии в Одессе превратился в судебную тяжбу, так что рассказываем об этом подробнее.

Субсидия в Одессе стала причиной судебного иска, когда Пенсионный фонд потребовал вернуть выплаченную помощь, сообщает Politeka.

В решении Саратского районного суда Одесской области от 30 мая говорится, что субсидия в Одессе была предоставлена ​​женщине за период с марта по декабрь 2023 года. Сумма, которую ПФУ потребовал вернуть, составила 7922 гривны.

Причиной стала финансовая операция, превысившая 50 тысяч гривен. Именно это, по версии фонда, и должно стать основанием для отмены субсидии в Одессе.

Гражданка объяснила, что доходы у нее мизерные, живет только на пенсию, испытывает серьезные проблемы со здоровьем и уже перенесла две операции на сердце. Ее дочь давно живет отдельно, хоть и была еще прописана в квартире. С регистрации выписалась только в 2024 году, уже после покупки собственного жилья.

По словам матери, она регулярно подавала документы, подтверждающие, что дочь с ней фактически не живет. Женщина также призналась, что уплатила 500 гривен после первого обращения от ПФУ. Говорит, не разобралась в ситуации и просто испугалась. Но убеждала суд, что в ее действиях не было злых намерений или обмана. Она уверена, что действовала честно и открыто.

Суд прислушался к ее аргументам. Главное управление Пенсионного фонда не смогло доказать, что женщина сознательно скрывала информацию или пыталась получить деньги неправомерно. Судья постановил, что оснований возвращать средства нет.

"Поскольку с момента назначения помощи истец был осведомлен о том, что ее дочь не проживает по зарегистрированному адресу, и должен учитывать указанные обстоятельства при назначении, а следовательно, не доказана недобросовестность ответчика", - говорится в решении.

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