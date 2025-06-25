Мешканців закликають підготуватися до графіка відключення газу в Полтавській області.

Через планове технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків у липні 2025 року вводять графік відключення газу в Полтавській області, повідомляє Politeka.

Таку інформаціють надають у Скороходівській громаді.

Роботи будуть проводитися за адресами у смт Скороходове та селі Петрівка.

Зокрема, обслуговування заплановане на вулиці Софіївській, будинки №59, 61, 69, 77, вулиці Магістральній, будинок №1, вулиці Травневій, будинок 1А у Скороходовому, а також на вулиці Привокзальній, будинок №1 у Петрівці. Під час проведення технічних робіт буде тимчасово припинено розподіл природного газу до цих будинків на період виконання обслуговування.

Керуючись вимогами пунктів 5.7 та 5.10 розділу V Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №285 від 15.05.2015 року, для відновлення подачі газу власникам або балансоутримувачам необхідно забезпечити доступ до квартир, де розташовані газові мережі та прилади, та дотримуватися встановлених правил безпеки.

Мешканців закликають підготуватися до графіка відключення газу в Полтавській області, забезпечити доступ спеціалістам і дотримуватися всіх вимог безпеки.

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