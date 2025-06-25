Из-за планового технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных домов в июле 2025 года вводится график отключения газа в Полтавской области, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Скороходовской общине.

Работы будут проводиться по адресам в пгт Скороходово и селе Петровка.

В частности, обслуживание запланировано на улице Софиевской, дома №59, 61, 69, 77, улицы Магистральной, дом №1, улицы Майской, дом 1А в Скороходовом, а также на улице Привокзальной, дом №1 в Петровке. Во время проведения технических работ будет временно прекращено распределение природного газа в эти дома на период выполнения обслуживания.

Руководствуясь требованиями пунктов 5.7 и 5.10 раздела V Правил безопасности систем газоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 15 мая 2015 г. № 285, для восстановления газоснабжения собственников или балансодержателей необходимо обеспечить доступ в квартиры, в которых размещены газовые сети и приборы, и соблюдать установленные правила безопасности.

Жителей призывают подготовиться к графику отключения газа в Полтавской области, обеспечить доступ специалистам и соблюдать все требования безопасности.

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