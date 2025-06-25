Новий графік руху поїздів з Києва зачепить, як приміські експреси, так і потягів далекого сполучення.

Новий графік руху поїздів з Києва буде введено лише на деякі приміські експреси, проте такі зміни носять тимчасовий характер, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила прес-служба "Укрзалізниці".

Новий графік руху поїздів з Києва діятиме У період з 12:00 26 червня до 15:00 27 червня буде тимчасово обмежено посадку та висадку пасажирів на станції Шляхова для більшості непарних приміських поїздів, які курсують за маршрутом Київ — Фастів-1.

Однак з цього обмеження є винятки. Пасажири зможуть скористатися зупинкою на станції Шляхова у таких поїздах:

Поїзд №6017 Київ — Фастів-1, який вирушає з Києва о 12:00 та прибуває до Фастова-1 о 13:33;

Поїзд №6019 Київ — Фастів-1, який вирушає о 13:33 та прибуває до пункту призначення о 14:59.

В "Укрзалізниці" попросили пасажирів звернути увагу на зміни та врахувати їх під час планування своєї подорожі.

Крім цього, новий графік руху поїздів з Києва також торкнеться поїзду №265/266, що курсує до Одеси з 27 по 30 червня включно. Це особливо зручно для тих, хто планує коротку морську відпустку або поїздку на вихідні.

До Трускавця та у зворотному напрямку до столиці курсуватиме поїзд №159/160. Рейси заплановані на 29 і 30 червня, а також на 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 і 30 липня.

У складі додаткових експресів використовуватимуться вагони купейного типу, але з сидячими місцями. Це просторі, зручні вагони із системою кондиціонування, проте вони не призначені для нічного сну. Варто звернути увагу на розташування місць: непарні — біля вікна, парні — ближче до дверей купе.

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