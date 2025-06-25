Новый график движения поездов из Киева заденет, как пригородные экспрессы, так и поездов дальнего сообщения.

Новый график движения поездов из Киева будет введен лишь на некоторые пригородные экспрессы, однако такие изменения носят временный характер, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредила пресс-служба "Укрзализныци".

Новый график движения поездов из Киева будет действовать В период с 12:00 26 июня до 15:00 27 июня будет временно ограничена посадка и высадка пассажиров на станции Шляховая для большинства нечетных пригородных экспресов, курсирующих по маршруту Киев — Фастов-1.

Однако из этого ограничения есть исключения. Пассажиры смогут воспользоваться остановкой на станции Шляховая в следующих поездах:

№6017 Киев - Фастов-1, который отправляется из столицы в 12:00 и прибывает в Фастов-1 в 13:33;

№6019 Киев — Фастов-1, отправляющийся в 13:33 и прибывающий в пункт назначения в 14:59.

В "Укрзализныце" попросили пассажиров обратить внимание на изменения и учесть их при планировании своего путешествия.

Кроме этого, новый график движения поездов также коснется состава №265/266, курсирующего в Одессу с 27 по 30 июня включительно. Это особенно удобно для тех, кто планирует короткий морской отпуск или поездку на выходные.

В Трускавец и обратно в столицу будет курсировать экспрес №159/160. Рейсы запланированы на 29 и 30 июня, а также на 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 и 30 июля.

В составе дополнительных экспрессов будут использоваться вагоны купейного типа, но с сидячими местами. Это просторные, удобные вагоны с системой кондиционирования, однако они не предназначены для ночного сна.

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