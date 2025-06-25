Місцевих мешканців попередили про тимчасові незручності через обмеження руху в Харкові.

Обмеження руху в Харкові вже торкнулося кількох районів, тож водіям радять бути особливо уважними, повідомляє Politeka.

Як повідомили у міській раді, обмеження руху в Харкові пов’язані з необхідністю провести ремонт газопроводу. Через це на вулиці Чорноземній, неподалік перехрестя з вулицею Академіка Грищенка, проїзд для транспорту закрили.

Перекриття будуть створювати певний дискомфорт ще щонайменше до 20 липня. Роботи ведуть поблизу будинку №31, і повністю перекрита ця ділянка не просто так, адже техніка працює практично цілодобово.

Водіям пропонують альтернативу. Об’їхати перекриття можна через Яснополянську, Грищенка, Колоритний провулок та інші дороги. Утім, варто враховувати: трафік на цих напрямках відчутно зріс, особливо у годину пік. Тож якщо поспішаєте, закладайте на дорогу більше часу.

Це не єдине обмеження руху в Харкові, яке діє зараз. Із 25 червня до 3 липня закрили ще одну частину міста. Йдеться про трамвайні переїзди на перехрестях Морозова з Мухачова та Ковтуна. Тут бригада займається облаштуванням нового покриття для трамвайних колій.

Об’їзди можливі через ділянку між Морозова і Дизельною, або ж у напрямку Юмтівського мосту. Комунальники перепрошують за тичасові незручності і обіцяють завершити всі ремонти якнайшвидше. А поки цього не сталося, просять поставитись із розумінням.

Водіїв просять звертати увагу на дорожні знаки та не ігнорувати вимоги щодо зниженя швидкості на певних ділянках. Це вбереже від несподіваних та неприємних ситуацій.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни