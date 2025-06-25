Ограничение движения в Харькове уже коснулось нескольких районов, поэтому водителям советуют быть особенно внимательными, сообщает Politeka.

Как сообщили в городском совете, ограничение движения в Харькове связано с необходимостью провести ремонт газопровода. Из-за этого на улице Черноземной, недалеко от перекрестка с улицей Академика Грищенко, проезд для транспорта закрыли.

Перекрытия будут создавать определенный дискомфорт еще до 20 июля. Работы ведут вблизи дома №31, и полностью перекрыт этот участок не просто так, ведь техника работает практически круглосуточно.

Водителям предлагают альтернативу Объехать перекрытие можно через Яснополянскую, Грищенко, Колоритный переулок и прочие дороги. Впрочем, стоит учитывать: трафик по этим направлениям ощутимо вырос, особенно в час пик. Так что если спешите, закладывайте на дорогу больше времени.

Это не единственное действующее сейчас ограничение движения в Харькове. С 25 июня по 3 июля закрыли еще одну часть города. Речь идет о трамвайных переездах на перекрестках Морозова из Мухачева и Ковтуна. Здесь бригада занимается обустройством нового покрытия для трамвайных путей.

Объезды возможны через участок между Морозовым и Дизельным, или же в направлении Юмтовского моста. Коммунальщики извиняются за временные неудобства и обещают завершить все ремонты как можно быстрее. А пока этого не произошло, просят отнестись с пониманием.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и не игнорировать требования снижения скорости на определенных участках. Это убережет от неожиданных и неприятных ситуаций.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения