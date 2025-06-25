Прогноз погоди у Харкові обіцяє поступове покращення умов з сильних дощів у середу до ясності.

Прогноз погоди у Харкові на найближчі дні обіцяє мінливі метеоумови, повідомляє Politeka.

За даними синоптиків, у четвер, 26 червня, протягом усього дня буде похмуро. Із самого ранку йтиме сильний дощ, який лише трохи послабшає вдень, але триматиметься до самого вечора. Температура повітря коливатиметься від +16 до +21 градуса, атмосферний тиск — у межах 739–743 мм рт. ст. Вітер – до 8,4 м/с, ймовірність опадів сягає 96%.

За народними прикметами, у цей день особливо активізується мошкара, а місяць у білому колі передвіщає опади.

У п'ятницю, 27 червня, все стабілізується: день буде теплим і ясним. Уночі – до +14°, вдень – до +24°. Опади не прогнозуються. Хмари з’являться лише на короткий час, переважатиме сонячна погода. Вологість повітря знизиться до 38% вдень, а вітер стихне до 6,2 м/с. Предки вірили, що дощ цього дня може принести негоду на сім тижнів уперед.

Субота, 28 числа, знову буде хмарною. Вдень температура сягне +22°, ввечері збережеться +19°. У другій половині дня розпочнуться опади який посилиться ближче до вечора. Атмосферний тиск знизиться, очікується підвищена вологість – до 91% ввечері. За останні 130 років найтеплішим 28 червня було у 2010 році, коли стовчики термометрів показали +35 градусів.

Прогноз погоди у Харкові обіцяє поступове покращення умов з сильних дощів у середу до ясності в п’ятницю, але вже в суботу повертаються хмари і дощ.

За народними прикметами, саме в ці дні визначають, якою буде погода на найближчі тижні літа, тож уважно дивіться на небо та враховуйте прогнози під час планування своїх справ.