Прогноз погоды в Харькове на ближайшие дни обещает меняющиеся метеоусловия, сообщает Politeka.

По данным синоптиков, в четверг, 26 июня, в течение всего дня будет пасмурно. С самого утра ожидается сильный дождь, который лишь немного ослабеет днем, но будет держаться до самого вечера. Температура воздуха будет колебаться от +16 до +21 градуса, атмосферное давление - в пределах 739-743 мм рт. ст. Ветер до 8,4 м/с, вероятность осадков достигает 96%.

По народным приметам, в этот день особенно активизируется мошкара, а луна в белом круге предвещает осадки.

В пятницу, 27 июня, все стабилизируется: день будет теплым и ясным. Ночью – до +14°, днем ​​– до +24°. Осадки не прогнозируются. Облака появятся лишь на короткое время, будет преобладать солнечная погода. Влажность воздуха снизится до 38% днем, а ветер стихнет до 6,2 м/с. Предки верили, что дождь в этот день может принести непогоду на семь недель вперед.

Суббота, 28 числа, снова будет облачной. Днем температура составит +22°, вечером сохранится +19°. Во второй половине дня начнутся осадки, которые усилятся ближе к вечеру. Атмосферное давление снизится, ожидается повышенная влажность до 91% вечером. За последние 130 лет самым теплым 28 июня было в 2010 году, когда столбики термометров показали +35 градусов.

Прогноз погоды в Харькове обещает постепенное улучшение условий сильных дождей в среду до ясности в пятницу, но уже в субботу возвращаются облака и дождь.

По народным приметам именно в эти дни определяют, какой будет погода на ближайшие недели лета, поэтому внимательно смотрите на небо и учитывайте прогнозы при планировании своих дел.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: несколько категорий граждан могут рассчитывать на выплаты.

Також Politeka писала, Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области: перечень критериев, которым должны отвечать украинцы.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для людей с инвалидностью в Запорожье: украинцам гарантирован ряд выплат, озвучены важные нюансы.