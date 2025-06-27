У Запоріжжі продовжують надавати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів, адже це є справжнім рятувальним колом для багатьох.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі надходить від благодійної організації Caritas разом та міжнародних партнерів, повідомляє Politeka.

Підтримка у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі працює в межах великого гуманітарного проєкту, який охоплює одразу кілька напрямів допомоги для постраждалого населення.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі надаються в межах ініціативи «Продовження реагування на надзвичайні ситуації внаслідок російського вторгнення в Україну». Проєкт охоплює не лише продовольчу підтримку, а й допомогу з житлом, санітарними умовами, інтеграцією переселенців у громади.

Але саме продовольчі набори стали тим, без чого щоденне виживання багатьох просто неможливе. Їжу та найнеобхідніші речі отримують передусім ті, хто втратив дім, евакуювався з окупованих чи прифронтових територій, а також літні люди, які опинилися в ізоляції й не мають достатніх ресурсів навіть для базових потреб.

Пакунки розподіляються через систему попередньої реєстрації. Отримати допомогу неважко — достатньо стежити за оновленнями у телеграм-каналі Caritas. Там оперативно публікують усю необхідну інформацію про дату та місце видачі, а також перелік документів, які потрібно мати при собі.

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