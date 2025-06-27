В Запорожье продолжают предоставлять бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров, ведь это настоящий спасательный круг для многих.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье поступает от благотворительной организации Caritas вместе и международных партнеров, сообщает Politeka.

Поддержка в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье работает в рамках крупного гуманитарного проекта, который охватывает сразу несколько направлений помощи пострадавшему населению.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предоставляются в рамках инициативы «Продолжение реагирования на чрезвычайные ситуации в результате российского вторжения в Украину». Проект включает не только продовольственную поддержку, но и помощь с жильем, санитарными условиями, интеграцией переселенцев в общины.

Но именно продовольственные наборы стали тем, без чего ежедневное выживание многих просто невозможно. Еду и самые необходимые вещи получают прежде всего те, кто потерял дом, эвакуировались с оккупированных или прифронтовых территорий, а также пожилые люди, оказавшиеся в изоляции и не имеющие достаточных ресурсов даже для базовых нужд.

Упаковки распределяются через систему предварительной регистрации. Получить помощь нетрудно – достаточно следить за обновлениями в телеграмм-канале Caritas. Там оперативно публикуют всю необходимую информацию о дате и месте выдачи, а также перечень документов, которые необходимо иметь при себе.

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