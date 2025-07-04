У регіоні діє соціальна ініціатива, яка дозволяє отримати безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачають набори, які надаються людям, котрі через війну втратили свій дім і наразі живуть у так званих шелтерах, повідомляє Politeka.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області видаються у тимчасових місцях компактного проживання. Допомога розрахована на найбільш вразливі категорії – літніх людей, мам із дітьми та тих, хто не може працювати через стан здоров’я.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області надають у межах міської програми. Її мета – хоча б частково зняти навантаження з тих, хто опинився в чужому місті без власного житла і без звичного джерела доходів.

Набори можна отримати щомісяця. Потрібно лише проживати в одному з шелтерів міста та належати до визначених категорій: бути людиною похилого віку, мати інвалідність, виховувати малу дитину або ж бути її законним представником.

Сюди також входять діти віком від трьох до вісімнадцяти років, а також усі, хто перебуває під супроводом Дніпровського міського центру соціальних служб. Обов’язкова умова – реєстрація в Дніпрі після 24 лютого 2022 року.

Надання продовольства не потребує жодних складних процедур. Переселенці звертаються до свого управління соціального захисту, подають заяву й документи, що підтверджують статус ВПО та проживання в МТКП. У разі потреби додаються копії свідоцтв про народження дітей або посвідчення.

У коробках – найнеобхідніше. Є консерви, супи й каші, чай, кава, галети, мед, джем, печінковий паштет, макарони швидкого приготування. Словом, усе, що потрібно для того, аби мати під рукою базовий харчовий запас.

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