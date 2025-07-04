Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области предусматривают борцы, которые предоставляются людям, которые в результате потеряли свой дом и живут в так называемых шелтерах, сообщает Politeka.

Бесплатные продукты для пенсионеров Днепропетровской области выдаются во временных местах компактного проживания. Помощь рассчитана на наиболее уязвимые категории – пожилых людей, мам с детьми и тех, кто не может работать из-за состояния здоровья.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляются в рамках городской программы. Ее цель – хотя бы частично снять нагрузку с оказавшихся в чужом городе без собственного жилья и без привычного источника доходов.

Наборы можно получить ежемесячно. Нужно только проживать в одном из шелтеров города и относиться к определенным категориям: быть пожилым человеком, иметь инвалидность, воспитывать малого ребенка или быть его законным представителем.

Сюда также входят дети от трех до восемнадцати лет, а также все, кто находится под сопровождением Днепровского городского центра социальных служб. Обязательное условие – регистрация в Днепре после 24 февраля 2022 года.

Предоставление продовольствия не требует никаких сложных процедур. Переселенцы обращаются в свое управление социальной защиты, подают заявление и документы, подтверждающие статус ВПЛ и проживание в МТКП. В случае необходимости прилагаются копии свидетельств о рождении детей или удостоверение.

В коробках – самое необходимое. Есть консервы, супы и каши, чай, кофе, галеты, мед, джем, печеночный паштет, макароны быстрого приготовления. Словом, все, что нужно, чтобы иметь под рукой базовый пищевой запас.

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