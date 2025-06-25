Такий графік відключення газу в Тернопільській області є частиною підготовки до опалювального сезонe/

Графік відключення газу в Тернопільській області охопить низку населених пунктів з 26 по 27 червня 2025 року, повідомляє Politeka.

Тернопільський проммайданчик Західного ЛВУМГ проводить ремонтно-профілактичні роботи на ГРС міста Шумськ. Роботи триватимуть з 9:00 ранку 26 червня й орієнтовно до 28 червня.

На цей період буде повністю припинено подачу блакитного палива мешканцям таких населених пунктів: Бриків, Боложівка, Васьківці, Залісці, Залужжя, Коновиця, Кордишів, Круголець, М.Садки, Мирове, Онишківці, Обич, Рохманів, Сураж, Ходаки та міста Шумськ.

Відновлення газопостачання можливе лише за умови повної відсутності заборгованості з оплати за розподіл газу та технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках. Газовики звертаються до мешканців із проханням перекрити крани на газових приладах і опусках перед ними перед виходом із помешкання.

Про початок відновлення подачі газу споживачів інформуватимуть за допомогою гучномовців. Мешканцям радять заздалегідь подбати про альтернативні джерела енергозабезпечення, аби уникнути незручностей у період відключення.

Такий графік відключення газу в Тернопільській області є частиною підготовки до опалювального сезону 2025–2026 років і має на меті забезпечення стабільної роботи системи в холодну пору року.

Не забудьте перевірити стан особового рахунку та за можливості — погасити борги, щоб уникнути затримок із відновленням подачі.

У разі виникнення питань або аварійних ситуацій мешканцям рекомендують звертатися до місцевого управління газового господарства.

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