Такой график отключения газа в Тернопольской области является частью подготовки к отопительному сезону.

График отключения газа в Тернопольской области охватит ряд населённых пунктов с 26 по 27 июня 2025 года, сообщает Politeka.

Тернопольская промплощадка Западной ЛПУМГ проводит ремонтно-профилактические работы на ГРС города Шумск. Работы продлятся с 9:00 утра 26 июня и ориентировочно до 28 июня.

На этот период будет полностью прекращена подача голубого топлива жителям таких населенных пунктов: Бриков, Боложевка, Васьковцы, Залески, Залужья, Коновица, Кордышев, Круголец, Садки, Мировое, Онишковцы, Обыч, Рохманов, Сураж, Ходаки и города Шумск.

Возобновление газоснабжения возможно только при полном отсутствии задолженности по оплате за распределение газа и техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах. Газовики обращаются к жителям с просьбой перекрыть краны на газовых приборах и опусках перед ними перед выходом из дома.

О начале возобновления подачи газа потребителей будут информировать с помощью громкоговорителей. Жителям советуют заранее позаботиться об альтернативных источниках энергообеспечения, чтобы избежать неудобств в период отключения.

Такой график отключения газа в Тернопольской области является частью подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов и целью обеспечения стабильной работы системы в холодное время года.

Не забудьте проверить состояние лицевого счета и по возможности погасить долги, чтобы избежать задержек с восстановлением подачи.

При возникновении вопросов или аварийных ситуаций жителям рекомендуют обращаться в местное управление газового хозяйства.

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