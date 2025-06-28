Тернопільський міськрайонний суд зобов’язав чоловіка повернути державі надміру виплачену пенсію в Тернополі у розмірі 67 658 гривень, повідомляє Politeka.

Причиною стало те, що чоловік, щоб отримати право на пенсію за віком, надав недійсну довідку про навчання у професійному училищі, що й стало підставою для призначення виплат.

18 жовтня 2021 року громадянин звернувся до Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області із заявою про призначення пенсії, проте отримав відмову через нестачу страхового стажу.

Через кілька днів він подав повторну заяву та долучив довідку нібито від Тернопільського ВПУ №4 імені Паращука, в якій зазначалось, що він навчався у закладі з вересня 1974 по серпень 1977 року. Завдяки цьому його страховий стаж зріс до 27 років і 8 місяців, і йому було призначено виплати.

Згодом під час перевірки з’ясувалося, що вказана довідка викликає сумніви. Училище офіційно повідомило Пенсійному фонду, що такої довідки не видавало. Відповідно, стаж був розрахований неправомірно, гроші виплачувались безпідставно, а держава зазнала збитків. Переплата за весь період з жовтня 2021 року до лютого 2024 року склала понад 67 тисяч гривень.

Суд визнав, що дії відповідача були недобросовісними, адже він надав документи, що містили неправдиву інформацію. Чоловік не довів, що кошти були отримані добросовісно або не підлягають поверненню. Отже, йому доведеться повернути повну суму переплати на користь ПФУ.

Виплата, що тривала з 2021 по 2024 рік, визнана незаконною, і переплата пенсія в Тернополі буде повернута до бюджету.

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