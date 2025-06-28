Тернопольский горрайонный суд обязал мужчину вернуть государству излишне выплаченную пенсию в Тернополе в размере 67 658 гривен, сообщает Politeka.

Причиной послужило то, что мужчина, чтобы получить право на пенсию по возрасту, предоставил недействительную справку об обучении в профессиональном училище, что и стало основанием для назначения выплат.

18 октября 2021 года гражданин обратился в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области с заявлением о назначении пенсии, однако получил отказ из-за нехватки страхового стажа.

Через несколько дней он подал повторное заявление и приобщил справку якобы от Тернопольского ВПУ №4 имени Паращука, в котором отмечалось, что он учился в заведении с сентября 1974 по август 1977 года. Благодаря этому его страховой стаж вырос до 27 лет и 8 месяцев, и ему были назначены выплаты.

Впоследствии в ходе проверки выяснилось, что указанная справка вызывает сомнения. Училище официально сообщило Пенсионному фонду, что такой справки не выдавало. Соответственно, стаж был рассчитан неправомерно, деньги выплачивались безосновательно, а государство понесло убытки. Переплата за весь период с октября 2021 года по февраль 2024 составила более 67 тысяч гривен.

Суд признал, что действия ответчика были недобросовестными, поскольку он предоставил документы, содержащие ложную информацию. Мужчина не доказал, что денежные средства были получены добросовестно или не подлежат возврату. Следовательно, ему придется вернуть полную сумму переплаты в пользу ПФУ.

Выплата, продолжавшаяся с 2021 по 2024 год, признана незаконной, и переплата пенсия в Тернополе будет возвращена в бюджет.

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