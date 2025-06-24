Усе проходить у рамках графіка відключення води у Харкові, який спрямований на покращення якості обслуговування та безперебійної роботи міських систем водопостачання.

Згідно з графіком відключення води у Харкові, окремі будинки міста чекають незручності, повідомляє Politeka.

Причиною є як планові технічні заходи, так і ліквідація аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових системах.

Так, з 24 червня розпочалися роботи на вул. Дванадцятого Квітня, буд. 36, де у під’їзді №1 (кв. 44, 48, 52, 56, 60) усувають дефект системи гарячого водопостачання. Завершення робіт заплановано на 30 червня о 20:00. Виконавцем є КП «Вода».

Одночасно, КП «ХТМ» працює над усуненням неполадок у системах гарячого водопостачання за кількома адресами. Зокрема, на вул. Франтішка Крала, буд. 39 — з 24 по 27 червня. Там ведеться ремонт з відключенням подачі ГВ. Аварійні роботи також проводяться у будинку №17 по цій же вулиці: початок — 24 червня, завершення — 25 числа о 20:00.

Крім того, масштабний ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання триває на просп. Тракторобудівників, буд. 103, під’їзд 3 (кв. 73–108). Розпочали 24 числа й триватиме це до 30 липня. Там виявлено дефект у ВБС у кв. 95–99.

Ще один тривалий ремонт ведеться на вул. Бучми, буд. 46-В, під’їзд 3. Відключено подачу гарячої води в квартирах 33, 36, 39, 42, 45. Стартувало це 24-го, а завершення заплановане на 31 липня.

Окремо повідомляється про ремонт на трубопроводі холодної води в підвалі будинку на вул. Полтавський Шлях, 155. Немає холодного постачання в під’їздах 1 та 2. Роботи тривають з 24 до 25 числа 20:00. Виконавець — КП «Харківводоканал».

Усе проходить у рамках графіка відключення води у Харкові, який спрямований на покращення якості обслуговування.

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