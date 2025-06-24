Все проходит в рамках графика отключения воды в Харькове, направленного на улучшение качества обслуживания и бесперебойной работы городских систем водоснабжения.

Согласно графику отключения воды в Харькове отдельные дома города ждут неудобства, сообщает Politeka.

Причиной являются как плановые технические мероприятия, так и ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах.

Так, с 24 июня начались работы по ул. Двенадцатого Апреля, дом. 36, где в подъезде №1 (кв. 44, 48, 52, 56, 60) устраняют дефект системы горячего водоснабжения. Завершение работ намечено на 30 июня в 20:00. Исполнителем является КП "Вода".

Одновременно КП «ХТМ» работает над устранением неполадок в системах горячего водоснабжения по нескольким адресам. В частности, по ул. Франтишка Крала, дом. 39 - с 24 по 27 июня. Там ведется ремонт с отключением подачи ГИ. Аварийные работы также проводятся в доме №17 по этой же улице: начало – 24 июня, завершение – 25 числа в 20:00.

Кроме того, масштабный ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения продолжается по просп. Тракторостроителей, дом. 103, подъезд 3 (кв. 73-108). Начали 24 числа и продлится это до 30 июля. Там обнаружен дефект в ВБС в кв. 95-99.

Еще один длительный ремонт ведется по ул. Бучмы, дом. 46-В, подъезд 3. Отключена подача горячей воды в квартирах 33, 36, 39, 42, 45. Стартовало это 24-го, а завершение запланировано на 31 июля.

Отдельно сообщается о ремонте на трубопроводе холодной воды в подвале дома по ул. Полтавский Шлях, 155. Нет холодной поставки в подъездах 1 и 2. Работы продолжаются с 24 по 25 числа 20:00. Исполнитель – КП «Харьковводоканал».

Все проходит в рамках графика отключения воды в Харькове, направленного на улучшение качества обслуживания.

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