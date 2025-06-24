Ремонтні роботи є частиною планових заходів з підтримки стабільної роботи електромережі відповідно до графіків відключення світла у Запорізькій області.

У рамках графіків відключення світла у Запорізькій області, жителі низки населених пунктів залишаться без електропостачання у визначені дні червня 2025 року, повідомляє Politeka.

Роботи з ремонту електрообладнання проводитимуться упродовж кількох днів, зокрема 25, 26 та 27 червня, з метою підвищення надійності енергопостачання в регіоні.

Так, 25 числа з 09:00 до 17:00 електроенергія буде тимчасово відсутня у с. Привільне (вул. Привільна), с. Придніпровське (вул. Набережна, СТ "Таврія-2") та с. Широке (вул. Завалішина, Садова).

26 числа на ремонтні роботи заплановано знеструмлення в селах Долинське та Нижня Хортиця, зокрема на десятках вулиць: Центральна, Будівельників, Вишнева, Дніпровська, Кооперативна, Магістральна, Межева, Поштова, Спортивна, Стадіонна, Українська, Черноволенко, Щаслива, а також провулках Бригадний, Дачний, Лиманний, Піщаний.

Відключення також стосується садівничого товариства «Ентузіаст» та вул. Щасливої у селі Розумівка.

27 числа з 09:00 до 16:00 без світла залишаться мешканці с. Августинівка (Молодіжна), с. Бабурка (Нова, Підгірна), с. Наталівка (Шкільна, Українська). На цих об'єктах проводитиметься профілактичний ремонт електрообладнання.

Жителів просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, завчасно зарядити всі необхідні пристрої та запастися ліхтариками або іншими джерелами світла. Ремонтні роботи є частиною планових заходів з підтримки стабільної роботи електромережі відповідно до графіків відключення світла у Запорізькій області.

Оновлення щодо конкретних адрес та термінів знеструмлення можна дізнатись на офіційних ресурсах енергетичних служб.

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