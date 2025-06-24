Ремонтные работы являются частью плановых мероприятий по поддержанию стабильной работы сети в соответствии с графиками отключения света в Запорожской области.

В рамках графиков отключения света в Запорожской области жители ряда населенных пунктов останутся без электроснабжения в определенные дни июня 2025 года, сообщает Politeka.

Работы по ремонту электрооборудования будут проводиться в течение нескольких дней, в том числе 25, 26 и 27 июня с целью повышения надежности энергоснабжения в регионе.

Так, 25 числа с 09:00 до 17:00 электроэнергия будет временно отсутствовать в с. Привольное (ул. Привольная), с. Приднепровское (ул. Набережная, СО "Таврия-2") и с. Широкое (ул. Завалишина, Садовая).

26 числа на ремонтные работы запланировано обесточивание в селах Долинское и Нижняя Хортица, в частности на десятках улиц: Центральная, Строителей, Вишневая, Днепровская, Кооперативная, Магистральная, Межевая, Почтовая, Спортивная, Стадионная, Украинская, Черноволенко, Счастливая, а также Песчаный.

Отключение также касается садоводческого общества «Энтузиаст» и ул. Счастливый в селе Разумовка.

27 числа с 09:00 до 16:00 без света останутся жители с. Августиновка (Молодежная), с. Бабурка (Новая, Подгорная), с. Натальевка (Школьная, Украинская). На этих объектах будет проводиться профилактический ремонт электрооборудования.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее зарядить все необходимые устройства и запастись фонариками или другими источниками света. Ремонтные работы являются частью плановых мероприятий по поддержанию стабильной работы сети в соответствии с графиками отключения света в Запорожской области.

Обновление конкретных адресов и сроков обесточивания можно узнать на официальных ресурсах энергетических служб.

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