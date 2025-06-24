Графіки відключення світла у Київській області допоможуть уникнути аварійних ситуацій і сприятимуть стабільному електропостачанню.

Через профілактичні роботи на електричних мережах буде запроваджено графіки відключення світла у Київській області, передає Politeka.

Про це повідомляє Бучанська міська рада, наголошуючи, що ДТЕК "Київські регіональні електромережі" проводитиме профілактичні роботи на електричних мережах.

Планові роботи заплановані на 26 червня з 08:00 до 20:00. У цей час електропостачання буде тимчасово призупинено у селах Гаврилівка (зокрема, на вулиці Свято-Троїцькій, 58) та Тарасівщина (вул. Шевченка).

Відключення пов’язане з проведенням обмежувальних заходів, які спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у електромережах.

Такі роботи є важливою частиною підтримки стабільності електромереж і дозволяють оперативно виявляти та усувати потенційні проблеми. Місцевих жителів закликають заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей, вимкнути побутову техніку з мережі, аби уникнути пошкоджень.

У разі виникнення екстрених ситуацій рекомендується звертатися до диспетчерської служби ДТЕК "Київські регіональні електромережі". Мешканцям варто із розумінням поставитися до тимчасових відключень, адже ці заходи необхідні для забезпечення якісного та безперебійного електропостачання в майбутньому.

Графіки відключення світла у Київській області допоможуть уникнути аварійних ситуацій і сприятимуть стабільному електропостачанню для всіх мешканців громади.

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