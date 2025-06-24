Графики отключения света в Киевской области помогут избежать аварийных ситуаций и будут способствовать стабильному электроснабжению.

Из-за профилактических работ на электрических сетях будут введены графики отключения света в Киевской области, передает Politeka.

Об этом сообщает Бучанский городской совет , отмечая, что ДТЭК "Киевские региональные электросети" будет проводить профилактические работы на электрических сетях.

Плановые работы запланированы на 26 июня с 08.00 до 20.00. В настоящее время электроснабжение будет временно приостановлено в селах Гавриловка (в частности, на улице Свято-Троицкой, 58) и Тарасовщина (ул. Шевченко).

Отключение связано с проведением ограничительных мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварийных ситуаций в электросетях.

Такие работы являются важной частью поддержания стабильности электросетей и позволяют оперативно выявлять и устранять потенциальные проблемы. Местных жителей призывают заранее подготовиться к временным неудобствам, выключить бытовую технику из сети во избежание повреждений.

В случае возникновения экстренных ситуаций рекомендуется обращаться в диспетчерскую службу ДТЭК "Киевские региональные электросети". Жителям следует с пониманием отнестись к временным отключениям, ведь эти меры необходимы для обеспечения качественного и бесперебойного электроснабжения в будущем.

Графики отключения света в Киевской области помогут избежать аварийных ситуаций и будут способствовать стабильному электроснабжению всех жителей общины.

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