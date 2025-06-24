У Полтавській області, зокрема на території Скороходівської громади та сусідніх населених пунктів, 25 та 27 червня 2025 року будуть застосовані графіки відключення світла, повідомляє Politeka.
Це пов’язано з проведенням планових робіт на електромережах АТ «Полтаваобленерго», що передбачені річною програмою капітального ремонту та договорами про приєднання до мереж.
Ремонтні роботи проходитимуть з 08:00 до 17:00 (27 червня – до 16:00 у деяких районах). В цей час можлива відсутність електроенергії у таких населених пунктах:
-
смт Скороходове: вул. Стрілецька (буд. 1а, 2, 3, 5, 6, 13–18), вул. Затишна (буд. 1, 1ГП), вул. Магістральна (буд. 2А, 2Б, 2В), квартал ГП;
-
с. Петрівка: вул. Григорія Сковороди, Незалежності, Радгоспна, Шкільна, Центральна, Гагаріна;
-
с. Филенкове: вул. Садова, Центральна;
-
с. Трудолюбівка: вул. Весняна;
-
с. Козаче: вул. Дмитра Коряка, Калініна, Куйбишева, Польова;
-
а також прилеглі до Полтави райони та інші села.
Основні причини відключень – капітальний ремонт електричних мереж та роботи з розчищення трас повітряних ліній електропередач. Жителям варто із розумінням поставитись до тимчасових незручностей та зважати на необхідність вимикати електроприлади під час відключень.
Для уникнення пошкоджень та оперативної допомоги у разі аварій звертайтеся до диспетчерської служби АТ «Полтаваобленерго». Враховуйте графік відключення світла у Полтавській області і підготуйтеся заздалегідь.
Окрім того, варто бути уважними та дотримуватися правил електробезпеки під час ремонтних робіт.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: перелік послуг, які нададуть безкоштовно.
Також Politeka писала, Надбавка до пенсії у 2025 року: пенсіонери в Полтаві можуть отримати доплати, перелік умов.
Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві: коли можна скористатися можливістю.