Враховуйте графік відключення світла у Полтавській області і підготуйтеся заздалегідь.

У Полтавській області, зокрема на території Скороходівської громади та сусідніх населених пунктів, 25 та 27 червня 2025 року будуть застосовані графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Це пов’язано з проведенням планових робіт на електромережах АТ «Полтаваобленерго», що передбачені річною програмою капітального ремонту та договорами про приєднання до мереж.

Ремонтні роботи проходитимуть з 08:00 до 17:00 (27 червня – до 16:00 у деяких районах). В цей час можлива відсутність електроенергії у таких населених пунктах:

смт Скороходове: вул. Стрілецька (буд. 1а, 2, 3, 5, 6, 13–18), вул. Затишна (буд. 1, 1ГП), вул. Магістральна (буд. 2А, 2Б, 2В), квартал ГП;

с. Петрівка: вул. Григорія Сковороди, Незалежності, Радгоспна, Шкільна, Центральна, Гагаріна;

с. Филенкове: вул. Садова, Центральна;

с. Трудолюбівка: вул. Весняна;

с. Козаче: вул. Дмитра Коряка, Калініна, Куйбишева, Польова;

а також прилеглі до Полтави райони та інші села.

Основні причини відключень – капітальний ремонт електричних мереж та роботи з розчищення трас повітряних ліній електропередач. Жителям варто із розумінням поставитись до тимчасових незручностей та зважати на необхідність вимикати електроприлади під час відключень.

Для уникнення пошкоджень та оперативної допомоги у разі аварій звертайтеся до диспетчерської служби АТ «Полтаваобленерго». Враховуйте графік відключення світла у Полтавській області і підготуйтеся заздалегідь.

Окрім того, варто бути уважними та дотримуватися правил електробезпеки під час ремонтних робіт.

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