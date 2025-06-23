Якщо ви потребуєте гуманітарної допомоги для пенсіонерів чи ВПО у Полтавській області ви можете звернутись до Червоного Хреста України.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області може бути отримана у представництві Товариства Червоного Хреста, що розміщується в Полтаві, повідомляє Politeka.net.

На сайті організації розповіли, як отримати підтримку.

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) — це найбільша гуманітарна організація в країні. Її діяльність спрямована на всебічну підтримку найбільш уразливим верствам населення, а також на реагування у кризових ситуаціях, викликаних війною, стихійними лихами чи іншими надзвичайними подіями.

Як отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів чи ВПО у Полтавській області:

Якщо ви опинилися у складних життєвих обставинах і потребуєте підтримки, не зволікайте — зверніться до найближчого відділення — адреса: вул. Покровська, 51, м. Полтава.

Візьміть із собою документи, які посвідчують вашу особу та підтверджують ситуацію, у якій ви потребуєте гуманітарної допомоги для пенсіонерів чи ВПО у Полтавській області. Фахівці на місці проконсультують, розкажуть про можливості отримання підтримки та пояснять подальші кроки.

Основні напрями діяльності:

Гуманітарна підтримка постраждалим

Товариство оперативно надає допомогу тим, хто постраждав від воєнних дій, природних катастроф чи інших лих. Люди отримують продуктові набори, одяг, засоби гігієни, медикаменти та інші необхідні речі.

Медико-соціальні послуги

Організація забезпечує першу медичну допомогу, навчає навичкам її надання, проводить психосоціальну підтримку, а також організовує догляд за людьми похилого віку та особами з обмеженими можливостями.

Відновлення об’єктів інфраструктури

Після бойових дій чи катастроф Червоний Хрест допомагає відновлювати зруйноване житло, медичні установи, соціальні об’єкти та інші важливі елементи інфраструктури.

Освітня та інформаційна діяльність

ТЧХУ проводить тренінги з першої допомоги, інформує про ризики, пов’язані з мінами, навчає правилам безпеки, популяризує здоровий спосіб життя та поширює знання з міжнародного гуманітарного права.

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