Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области может быть получена в представительстве Общества Красного Креста, размещаемого в Полтаве, сообщает Politeka.net.
На сайте организации рассказали, как получить ее.
Общество Красного Креста Украины (ОКК) - это крупнейшая организация в стране. Ее деятельность направлена на всестороннее содействие наиболее уязвимых слоев населения, а также реагирование в кризисных ситуациях, вызванных войной, стихийными бедствиями или другими чрезвычайными событиями.
Как получить гуманитарную помощь для пенсионеров или ВПЛ в Полтавской области:
Если вы оказались в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаетесь в поддержке, не откладывайте — обратитесь в ближайшее отделение — адрес: ул. Покровская, 51; Полтава.
Возьмите с собой документы, удостоверяющие вашу личность и подтверждающие ситуацию, в которой вы нуждаетесь в гуманитарной помощи для пенсионеров или ВПЛ в Полтавской области. Специалисты на месте проконсультируют, расскажут о возможности получения поддержки и объяснят дальнейшие шаги.
Основные направления деятельности:
Гуманитарная поддержка пострадавшим
Они оперативно оказывают содействие пострадавшим от военных действий, природных катастроф или других бедствий. Люди получают продуктовые наборы, одежду, средства гигиены, медикаменты и другие необходимые вещи.
Медико-социальные услуги
Организация обеспечивает первую медицинскую помощь, обучает навыкам ее предоставления, проводит психосоциальную поддержку, а также организует уход за пожилыми людьми и лицами с ограниченными возможностями.
Восстановление объектов инфраструктуры
После боевых действий или катастроф Красный Крест помогает восстанавливать разрушенное жилье, медицинские учреждения, социальные объекты и другие важные элементы инфраструктуры.
Образовательная и информационная деятельность
ОКПП проводит тренинги с первой помощи, информирует о рисках, связанных с минами, обучает правилам безопасности, популяризирует здоровый образ жизни и распространяет знания по международному праву.
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