Если вы нуждаетесь в гуманитарной помощи для пенсионеров или ВПЛ в Полтавской области вы можете обратиться в Красный Крест Украины.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области может быть получена в представительстве Общества Красного Креста, размещаемого в Полтаве, сообщает Politeka.net.

На сайте организации рассказали, как получить ее.

Общество Красного Креста Украины (ОКК) - это крупнейшая организация в стране. Ее деятельность направлена ​​на всестороннее содействие наиболее уязвимых слоев населения, а также реагирование в кризисных ситуациях, вызванных войной, стихийными бедствиями или другими чрезвычайными событиями.

Как получить гуманитарную помощь для пенсионеров или ВПЛ в Полтавской области:

Если вы оказались в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаетесь в поддержке, не откладывайте — обратитесь в ближайшее отделение — адрес: ул. Покровская, 51; Полтава.

Возьмите с собой документы, удостоверяющие вашу личность и подтверждающие ситуацию, в которой вы нуждаетесь в гуманитарной помощи для пенсионеров или ВПЛ в Полтавской области. Специалисты на месте проконсультируют, расскажут о возможности получения поддержки и объяснят дальнейшие шаги.

Основные направления деятельности:

Гуманитарная поддержка пострадавшим

Они оперативно оказывают содействие пострадавшим от военных действий, природных катастроф или других бедствий. Люди получают продуктовые наборы, одежду, средства гигиены, медикаменты и другие необходимые вещи.

Медико-социальные услуги

Организация обеспечивает первую медицинскую помощь, обучает навыкам ее предоставления, проводит психосоциальную поддержку, а также организует уход за пожилыми людьми и лицами с ограниченными возможностями.

Восстановление объектов инфраструктуры

После боевых действий или катастроф Красный Крест помогает восстанавливать разрушенное жилье, медицинские учреждения, социальные объекты и другие важные элементы инфраструктуры.

Образовательная и информационная деятельность

ОКПП проводит тренинги с первой помощи, информирует о рисках, связанных с минами, обучает правилам безопасности, популяризирует здоровый образ жизни и распространяет знания по международному праву.

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