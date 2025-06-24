Учитывайте график отключения света в Полтавской области и подготовьтесь заранее.

В Полтавской области, в частности, на территории Скороходовской общины и соседних населенных пунктов, 25 и 27 июня 2025 года будут применены графики отключения света, сообщает Politeka.

Это связано с проведением плановых работ на электросетях АО "Полтаваоблэнерго", предусмотренных годовой программой капитального ремонта и договорами о присоединении к сетям.

Ремонтные работы будут проходить с 08:00 до 17:00 (27 июня – до 16:00 в некоторых районах). В это время возможно отсутствие электроэнергии в следующих населенных пунктах:

пгт Скороходово : улица Стрелецкая (корпуса 1а, 2, 3, 5, 6, 13–18), ул. Затышная (корпуса 1, 1ГП), ул. Магистральная (корпуса 2А, 2Б, 2В), квартал ГП;

с. Петровка: улица Григория Сковороды, Независимости, Совхозная, Школьная, Центральная, Гагарина;

с. Филенково: ул. Садовая, Центральная;

с. Трудолюбовка: ул. Весенняя;

с. Казачье: ул. Дмитрия Коряка, Калинина, Куйбышева, Полева;

а также близлежащие к Полтаве районы и другие села.

Основные причины отключений – капитальный ремонт электрических сетей и работы по расчистке трасс воздушных линий электропередач. Жителям следует с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать необходимость выключать электроприборы во время отключений.

Во избежание повреждений и оперативной помощи в случае аварий обращайтесь в диспетчерскую службу АО «Полтаваоблэнерго». Учитывайте график отключения света и подготовьтесь заранее.

Кроме того, следует быть внимательными и соблюдать правила электробезопасности во время ремонтных работ.

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