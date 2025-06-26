Робота для пенсіонерів в Україні це не лише про додатковий заробіток, а й про можливість бути соціально активним.

Робота для пенсіонерів в Україні є реальною можливістю залишатися активними, отримувати стабільний дохід і працювати у дружньому колективі, повідомляє Politeka.

У кількох великих містах країни відкрилися цікаві вакансії з гнучким графіком та офіційним працевлаштуванням, що особливо важливо для людей пенсійного віку.

У Запоріжжі мережа супермаркетів «Сільпо» запрошує охоронників і продавців, а новий магазин «Пан Маркет» шукає адміністратора з гідною зарплатою до 19 000 грн. Усі позиції передбачають комфортні умови праці та можливість розвитку.

У Полтаві серед вакансій — охоронник у «Сільпо», плавильник металу на місцевому заводі ПЛМЗ з оплатою 25 000 грн, а також менеджер у мережі супермаркетів TA-DA! із соціальними гарантіями та дружнім колективом. Ці пропозиції відкривають двері для досвідчених працівників і тих, хто тільки шукає нові можливості.

У Миколаєві доступні вакансії водія в Управлінні архітектурно-будівельного контролю зі ставкою 15 000 грн, електромонтера в KNESS Group і охоронця в Управлінні поліції охорони. Всі ці посади доступні для пенсіонерів, студентів і людей з інвалідністю, що свідчить про відкритість роботодавців.

Отже, робота для пенсіонерів в Україні — це не лише про додатковий заробіток, а й про можливість бути соціально активним, розвиватися та почуватися потрібним.

Ці вакансії допомагають знайти баланс між особистим життям і працею, підтримуючи гідний рівень життя. Підтримка досвідчених працівників і врахування їхніх потреб створюють комфортну атмосферу на робочому місці.

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