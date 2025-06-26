Работа для пенсионеров в Украине не только о дополнительном заработке, но и о возможности быть социально активным.

Работа для пенсионеров в Украине является реальной возможностью оставаться активной, получать стабильный доход и работать в дружественном коллективе, сообщает Politeka.

В ряде крупных городов страны открылись интересные вакансии с гибким графиком и официальным трудоустройством, что особенно важно для людей пенсионного возраста.

В Запорожье сеть супермаркетов "Сільпо" приглашает охранников и продавцов , а новый магазин "Пан Маркет" ищет администратора с достойной зарплатой до 19 000 грн. Все позиции подразумевают комфортные условия труда и возможность развития.

В Полтаве среди вакансий — охранник «Сильпо», плавильщик металла на местном заводе ПЛМЗ с оплатой 25 000 грн, а также менеджер в сети супермаркетов TA-DA! с социальными гарантиями и дружеским коллективом. Эти предложения открывают двери для опытных работников и тех, кто только ищет новые возможности.

В Николаеве доступны вакансии водителя в Управлении архитектурно-строительного контроля со ставкой 15 000 грн, электромонтера в KNESS Group и охранника в Управлении полиции охраны. Все эти должности доступны для пенсионеров, студентов и людей с инвалидностью, что свидетельствует об открытости работодателей.

Следовательно, работа для пенсионеров в Украине — это не только дополнительный заработок, но и возможность быть социально активным, развиваться и чувствовать себя нужным.

Эти вакансии помогают найти баланс между личной жизнью и трудом, поддерживая достойный уровень жизни. Поддержка опытных работников и учет их потребностей создают комфортную атмосферу на рабочем месте.

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