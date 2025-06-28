Ці вакансії демонструють, що робота для пенсіонерів у Миколаєві є не лише можливістю отримати стабільний дохід.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві може зацікавити пенсіонерів, охочих залишатися активними та працювати у комфортних умовах, повідомляє Politeka.

Водій в Управлінні державного архітектурно-будівельного контролю — стабільність із зарплатою 15 000 гривень. Основні обов’язки — перевезення працівників та документів у межах міста, контроль технічного стану службового авто, ведення звітності.

Графік з 8:30 до 17:00, офіційне працевлаштування, повний соцпакет. Вимоги — досвід водіння від 2 років, відповідальність, знання міста.

Електромонтер у KNESS Group — робота на сонячній електростанції в селі Костичі, що в Миколаївській області. Пропонують офіційне працевлаштування, конкурентну зарплату та можливість професійного росту. Вакансія відкривається для людей з профільною освітою і досвідом в електроустановках понад рік.

Охоронець в Управлінні поліції охорони Миколаївської області — вакансія для тих, хто хоче забезпечувати безпеку об’єктів, контролювати доступ та патрулювати територію. Оплата від 10 000 до 11 500 гривень, гнучкий графік, готовність взяти на роботу пенсіонерів, студентів та людей з інвалідністю.

Ці вакансії демонструють, що робота для пенсіонерів у Миколаєві — це не лише можливість отримати стабільний дохід, а й шанс залишатися соціально активними, працювати у дружньому колективі та мати офіційний статус працівника.

Відкритість до різних кандидатів і комфортні умови праці роблять ці пропозиції особливо привабливими для тих, хто хоче знайти баланс між працею і особистим життям.

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