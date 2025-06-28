Эти вакансии демонстрируют, что работа для пенсионеров в Николаеве не только возможность получить стабильный доход.

Работа для пенсионеров в Николаеве может заинтересовать пенсионеров, желающих оставаться активными и работать в комфортных условиях, сообщает Politeka.

Водитель в Управлении государственного архитектурно-строительного контроля – стабильность с зарплатой 15 000 гривен. Основные обязанности - перевозка работников и документов в пределах города, контроль технического состояния служебного автомобиля, ведение отчетности.

График с 8.30 до 17.00, официальное трудоустройство, полный соцпакет. Требования – опыт вождения от 2 лет, ответственность, знание города.

Электромонтер в KNESS Group — работа на солнечной электростанции в селе Костычи Николаевской области. Предлагают официальное трудоустройство, конкурентную зарплату и возможность профессионального роста. Вакансия открывается для людей с профильным образованием и опытом в электроустановках более года.

Телохранитель в Управлении полиции охраны Николаевской области — вакансия для тех, кто хочет обеспечивать безопасность объектов, контролировать доступ и патрулировать территорию. Оплата от 10000 до 11500 гривен, гибкий график, готовность взять на работу пенсионеров, студентов и людей с инвалидностью.

Эти вакансии демонстрируют, что работа для пенсионеров в Николаеве — это не только возможность получить стабильный доход, но шанс оставаться социально активными, работать в дружественном коллективе и иметь официальный статус работника.

Открытость к разным кандидатам и комфортные условия труда делают эти предложения особенно привлекательными для тех, кто хочет найти баланс между трудом и личной жизнью.

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