Новий графік руху транспорту в Запоріжжі юуде введено в липні, про що попередили містян

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі чекає на мешканців міста, проте зміни затронуть лише декілька маршрутів, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила прес-служба міської ради.

Так, проведення ремонтних робіт на електропідстанції зазнав змін: роботи, які раніше були заплановані на 25 червня, перенесено на 7 липня. Вони триватимуть у період з 8:00 до 17:00.

У зв’язку з цим, 25 червня тролейбус рейса №14 курсуватиме у звичному режимі, відповідно до затвердженої схеми руху, без жодних змін.

Натомість новий графік руху транспорту в Запоріжжі перенесли на 7 липня. під час проведення робіт, буде внесено тимчасові корективи до рейса тролейбуса №14. Пересування транспорту цього дня організують лише між зупинками «Набережна» та «Сімферопольське шосе» — без заїзду на вулицю Чумаченка.

Також до 30 червня частково обмежать пересування транспорту проспектом Соборним у напрямку греблі ДніпроГЕС. Це пов’язано з ремонтними роботами, які проводить КП «Водоканал» — працівники підприємства відновлюватимуть асфальтобетонне покриття на двох смугах проїжджої частини в районі будинку №228. У зв’язку з цим тимчасово введено новий графік руху транспорту в Запоріжжі та змінено схеми рейсів тролейбусів, які курсують цією ділянкою.

Зокрема, громадський електротранспорт курсуватиме за оновленими маршрутами:

Тролейбус №3 слідуватиме від «4-го Південного мікрорайону» до зупинки «Набережна», а також працюватимуть два тролейбуси з автономним ходом, що курсуватимуть за маршрутом «Вулиця Піщана» – «Вулиця Сєдова».

Тролейбус №8 курсуватиме між зупинками «Сімферопольське шосе» та «Набережна». Додатково передбачено два автономні тролейбуси, які рухатимуться маршрутом «Завод Запоріжкабель» – «Вулиця Сєдова».

Тролейбуси №11 та №17 курсуватимуть за маршрутом «Вулиця Сєдова» – «Набережна».

Окрім того, через роботи на проспекті Соборному змінено розклад для тролейбусів, що прямують на острів Хортиця у будні дні. Відправлення зупинки «Вулиця Сєдова» відбуватиметься о 07:51.

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