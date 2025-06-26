Новый график движения транспорта в Запорожье юуде введен в июле, о чем предупредили горожан.

Новый график движения транспорта в Запорожье ждет жителей города, однако изменения затронут лишь несколько маршрутов, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

Так, проведение ремонтных работ на электроподстанции претерпел изменения: работы, ранее запланированные на 25 июня, перенесены на 7 июля. Они продлятся в период с 8:00 до 17:00.

В связи с этим, 25 июня троллейбус рейса №14 будет ездить в обычном режиме, согласно утвержденной схеме движения, без изменений.

Новый график движения транспорта в Запорожье перенесли на 7 июля. во время проведения работ будут внесены временные коррективы в рейс троллейбуса №14. Передвижение транспорта в этот день организуют только между остановками «Набережная» и «Симферопольское шоссе» без заезда на улицу Чумаченко.

Также до 30 июня частично ограничат передвижение транспорта по проспекту Соборному в направлении плотины ДнепроГЭС. Это связано с ремонтными работами, проводимыми КП «Водоканал» — работники предприятия будут восстанавливать асфальтобетонное покрытие на двух полосах проезжей части в районе дома №228. В этой связи временно введен новый график движения транспорта в Запорожье и изменены схемы рейсов троллейбусов, курсирующих по этому участку.

В частности, общественный электротранспорт будет курсировать по обновленным маршрутам:

№3 будет следовать от «4-го Южного микрорайона» до остановки «Набережная», а также будут работать два троллейбуса с автономным ходом, которые будут курсировать по маршруту «Улица Песчаная» – «Улица Седова».

№8 будет курсировать между остановками «Симферопольское шоссе» и «Набережная».

№11 и №17 будут курсировать по маршруту «Улица Седова» – «Набережная».

Кроме того, из-за работ на проспекте Соборном изменено расписание для троллейбусов, следующих на остров Хортица в будние дни. Отправка остановки «Улица Седова» будет проходить в 07:51.

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