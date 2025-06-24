Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Харкові та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди у Харкові на середу-п’ятницю обіцяє динамічну атмосферу, яка супроводжуватиметься як ранковими дощами, так і майже безхмарним небом, повідомляє Politeka.

Умови змінюватимуться щодня, тому варто слідкувати за небом, особливо тим, хто планує активності на відкритому повітрі.

У середу, 25 червня, ніч буде вологою — дрібний дощ, який припиниться вранці. День потішить сонцем — небо очиститься і залишатиметься ясним до самого вечора. Температура повітря підніметься до +23° вдень. Вітер — до 5,3 м/с. Атмосферний тиск стабільний — 743 мм рт. ст. Вологість коливатиметься: з ранкових 94% до післяобідніх 43%.

За народними прикметами, якщо опади дрібні — триватимуть довго, а велика роса зранку — до доброго врожаю.

У четвер, 26 числа, від ранку очікується сильний дощ, який згодом послабшає і ближче до вечора припиниться. Буде переважно хмарно. Температура вдень — до +21°, тиск — 739–743 мм, вітер посилиться до 6,9 м/с. Вологість — висока, до 92% зранку. Цієї доби, за повір’ям, з’являються мошки, мухи й комарі — як провісники тепла.

П’ятниця, 27 числа, принесе сонячний ранок і день, однак увечері будуть хмари. Опадів не передбачається. Температура повітря зросте до +23°, тиск — високий, до 746 мм рт. ст. Вітер помірний — 5,4 м/с. Народні прикмети застерігають: опади цього дня обіцяють ще 7 тижнів негоди. А якщо риба "грає" у воді — вночі можлива гроза.

Загалом, прогноз погоди у Харкові на найближчі дні змінний, але без різких похолодань. Варто мати під рукою парасольку та слідкувати за небом — воно підкаже, що на нас чекає вже сьогодні ввечері.

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