Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Харькове и поведали все детали.

Прогноз погоды в Харькове на среду-пятницу обещает динамичную атмосферу, которая будет сопровождаться как утренними дождями, так и безоблачным небом, сообщает Politeka.

Условия будут меняться каждый день, поэтому следует следить за небом, особенно тем, кто планирует активность на открытом воздухе.

В среду, 25 июня, ночь будет влажной – мелкий дождь, который прекратится утром. День порадует солнце - небо очистится и будет оставаться ясным до самого вечера. Температура воздуха поднимется до +23° днем. Ветер - до 5,3 м/с. Атмосферное давление стабильное – 743 мм рт. ст. Влажность будет колебаться: с утренних 94% до послеобеденных 43%.

По народным приметам, если осадки мелкие, будут продолжаться долго, а большая роса утром — до хорошего урожая.

В четверг, 26 числа, с утра ожидается сильный дождь, который впоследствии ослабнет и ближе к вечеру прекратится. Будет преимущественно облачно. Температура днем ​​– до +21°, давление – 739–743 мм, ветер усилится до 6,9 м/с. Влажность высокая, до 92% утром. В эти сутки, по поверью, появляются мошки, мухи и комары — как предсказатели тепла.

Пятница, 27 числа, принесет солнечное утро и день, однако вечером будут тучи. Осадков не предполагается. Температура воздуха вырастет до +23°, давление – высокое, до 746 мм рт. ст. Ветер умеренный - 5,4 м/с. Народные приметы предостерегают: осадки в этот день обещают еще 7 недель. А если рыба "играет" в воде - ночью возможна гроза.

В целом прогноз погоды в Харькове на ближайшие дни переменный, но без резких похолоданий. Следует иметь под рукой зонтик и следить за небом — оно подскажет, что нас ждет уже сегодня вечером.

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