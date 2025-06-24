Ввели обмеження руху транспорту в Києві через проведення робіт на окремих смугах доріг.

Обмеження руху транспорту в Києві ввели лише на окремих вулицях, при цьому ці заходи носять лише тимчасовий характер, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала прес-служба КМДА.

З 24 по 27 червня ввели обмеження руху транспорту в Києві на вулицях Межигірській та Новокостянтинівській. Тимчасові зміни у схемі руху пов’язані з проведенням дорожніх робіт.

Протягом цього періоду фахівці КП ШЕУ Подільського району здійснюватимуть поточний ремонт дорожнього покриття. Заплановано оновлення асфальтобетонного шару на окремих ділянках, що має покращити якість проїзду та забезпечити комфортніші умови пересування як для водіїв, так і для громадського транспорту.

Міська влада просить мешканців і гостей столиці з розумінням поставитися до тимчасових обмежень та за можливості завчасно коригувати свої маршрути.

Київавтодор приносить вибачення за можливі незручності та дякує за терпіння під час виконання ремонтних робіт, які спрямовані на підвищення безпеки та якості дорожньої інфраструктури міста.

Крім цього, до 31 грудня діє обмеження руху транспорту в Києві шляхопроводом, що перетинає вулиці Михайла Бойчука та Саперно-Слобідську. Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор».

Упродовж цього періоду фахівці КП «Київавтошляхміст» виконуватимуть протиаварійні роботи на споруді, що потребує технічного втручання. Пересування обмежуватимуть поетапно.

На першому етапі будуть частково перекриті половини другої та третьої смуг пересування з обох боків шляхопроводу. Згодом, під час другого етапу, ремонтники працюватимуть на половині другої та першої смуг, також з обох боків.

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