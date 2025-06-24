Ограничения движения транспорта в Киеве были введены только на отдельных улицах, при этом эти меры носят лишь временный характер, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовала пресс-служба КГГА.

С 24 по 27 июня ввели ограничение движения транспорта в Киеве на улицах Межигорской и Новоконстантиновской. Временные конфигурации в схеме движения соединены с проведением дорожных работ.

В течение этого периода специалисты КП ШЭУ Подольского района будут производить текущий ремонт дорожного покрытия. Запланировано обновление асфальтобетонного слоя на отдельных участках, что должно улучшить качество проезда и обеспечить более комфортные условия передвижения как для водителей, так и для общественного транспорта.

Городские власти просят жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к временным ограничениям и по возможности заранее корректировать свои маршруты.

Киевавтодор приносит извинения за возможные неудобства и благодарит за терпение во время выполнения ремонтных работ, направленных на повышение безопасности и качества дорожной инфраструктуры города.

Кроме этого, до 31 декабря действует ограничение движения транспорта в Киеве по путепроводу, пересекающему улицы Михаила Бойчука и Саперно-Слободскую. Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

В течение этого периода специалисты КП «Киевавтодоргород» будут выполнять противоаварийные работы на сооружении, которое требует технического вмешательства. Передвижения будут ограничивать поэтапно.

На первом этапе частично будут перекрыты половины второй и третьей полос передвижения с обеих сторон путепровода. Впоследствии во время второго этапа ремонтники будут работать на половине второй и первой полос, также с обеих сторон.

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