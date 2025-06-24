Місцеві мешканці можуть розраховувати на введення нового графіка поїздів у Запоріжжі, тож розповідаємо про це детальніше.

Новий графік поїздів у Запоріжжі передбачає зміну часу відправлення та прибуття одного з найпопулярніших рейсів, повідомляє Politeka.

Новий графік поїздів у Запоріжжі вступає в дію з 27 червня. №51, що прямує із нашого облцентру до Одеси, тепер вирушатиме о 18 годині 22 хвилини замість звичного післяобіднього часу. У результаті, прибуття очікується вже вранці наступного дня, а саме о 8 годині.

Зміни торкнулися і зворотного рейсу. №52 з Одеси вирушатиме раніше, о 21:40. До кінцевої він прибуватиме об 11:11. У підсумку, новий графік поїздів у Запоріжжі не змінює тривалості подорожі, але повністю змінює час відправлення та прибуття.

У контексті літнього сезону ці оновлення не єдині. Попит на подорожі традиційно зростає, тому було введено багато додаткових пасажирських складів. «Укрзалізниця» призначила низку додаткових рейсів, які курсуватимуть між Києвом, Львовом, Одесою і Трускавцем.

Усі вони спрямовані на покращення руху під час відпусток. У додаткових маршрутах будуть використовуватись купейні вагони з сидячими місцями. Це модернізований формат, який дає змогу комфортно подорожувати.

Вагони обладнані кондиціонерами, просторі та зручні для довгих поїздок. При виборі місця радять звертати увагу на нумерацію: непарні зазвичай ближче до вікна, парні розташовані ближче до дверей.

Купити квитки на будь-який із рейсів, традиційно, можна на офіційному сайті "Укрзалізниці", у застосунку УЗ, або ж у найближчій касі вокзалу. У крмпанії наголошують, що їх краще брати заздалегідь, адже наразі квитки швидко закінчуються.

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