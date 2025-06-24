Местные жители могут рассчитывать на введение нового графика поездов в Запорожье, так что рассказываем об этом подробнее.

Новый график поездов в Запорожье предполагает изменение времени отправления и прибытия одного из самых популярных рейсов, сообщает Politeka.

Новый график поездов в Запорожье вступает в силу с 27 июня. №51, который следует из нашего облцентра в Одессу, теперь будет отправляться в 18 часов 22 минуты вместо привычного послеобеденного времени. В результате прибытие ожидается уже утром следующего дня, а именно в 8 часов.

Изменения коснулись и обратного рейса. №52 из Одессы будет отправляться раньше, в 21:40. В конечный он будет прибывать в 11:11. В итоге, новый график поездов в Запорожье не меняет продолжительности поездки, но полностью меняет время отправления и прибытия.

В контексте летнего сезона эти обновления не единственные. Спрос на путешествия традиционно растет, поэтому было введено множество дополнительных пассажирских составов. «Укрзализныця» назначила ряд дополнительных рейсов, которые будут курсировать между Киевом, Львовом, Одессой и Трускавцем.

Все они направлены на улучшение движения во время отпусков. В дополнительных маршрутах будут использоваться купейные вагоны с сидячими местами. Это модернизированный формат, позволяющий комфортно путешествовать.

Вагоны оборудованы кондиционерами, просторны и удобны для долгих поездок. При выборе места советуют обращать внимание на нумерацию: нечетные обычно ближе к окну, парные расположены ближе к двери.

Купить билеты на любой из рейсов, традиционно, можно на официальном сайте "Укрзализныци", в приложении УЗ, или же в ближайшей кассе вокзала. В компании подчеркивают, что их лучше брать заранее, ведь билеты быстро заканчиваются.

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