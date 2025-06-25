Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області сталося, проте не у всьому регіоні.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області показали послуги водопостачання, проте вони затронули лише окрему громаду, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області сталося в Первомайську, проте це не допомогло. «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» продовжує працювати на збитки. З весни 2025 року діють такі тарифи: 56,23 грн за кубометр водопостачання та 36,18 грн за водовідведення.

Як зазначив керівник управління ЖКГ Олександр Лисий, розрахунки базувалися на умові 100% сплати від населення. Насправді рівень зборів становить лише 70–75%, що автоматично призводить до дефіциту. В результаті водоканал знову опинився у скрутному становищі.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області не затронуло газопостачання та електроенергію. З 1 липня 2025 року тарифи на газ та електроенергію для українців не зміняться. Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжить постачати паливо за ціною 7,96 гривень за кубометр. Цей тариф передбачений у межах плану "Фіксований" та діятиме до 30 квітня 2026 року.

Тариф на електроенергію: без змін щонайменше до жовтня. Електроенергія також залишиться за фіксованою ціною — 4,32 грн/кВт*год. За даними урядової постанови №480 від 29.04.2025, змінювати тариф щонайменше до жовтня не планують.

Тобто, якщо розрахувати, то для типового домогосподарства з трьох осіб середній місячний платіж становитиме приблизно 712,8 грн (за 165 кВт*год).

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів в Миколаєві: ціни на низку товарів переписали, що зросло найбільше.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Миколаєві: де готові прихистити переселенців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів в Миколаєві: де заплатять від 13 тисяч гривень.